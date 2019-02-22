Суд у РФ продовжив арешт американцеві Уілану

ФСБ Росії просила продовжити арешт до 28 травня

Американцу Полу Уилану, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, продлили арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Так, ФСБ продолжила расследование дела до 28 мая и попросила суд продлить арест Уилана до этой даты.

Отмечается, что слушания прошли в закрытом режиме по просьбе ФСБ.

Так, судья Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста американцу еще на три месяца. Председательствующий судья огласил только резолютивную часть решения.

Адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков заявил, что в отношении его подзащитного была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой Уилана признали вменяемым.

Напомним, в начале января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ не планирует обмен обвиняемого в шпионаже американца Уилана на русских.

Как писало РБК-Украина ранее, ирландское посольство и британское посольство просили о консульском доступе к Уилану. При этом в МИД РФ заявляли, что арестованного посещали только представители США. Отмечалось также, что другие страны, гражданство которых есть у задержанного, обратились за разрешением на визит.

Добавим, глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что РФ не должна использовать граждан Великобритании в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх".

Так, 28 декабря работники ФСБ России задержали в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже, а в начале января следствие предъявило ему обвинение в шпионаже.