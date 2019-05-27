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Суд РФ відхилив апеляції 24 українських моряків

Новини » Політика    27.05.2019 - 17:08
Суд РФ відхилив апеляції 24 українських моряків
Фото: військовополонені моряки (witter.com/ATR__Official)

Моряки залишаються під вартою до кінця липня

В даний час відносно всіх 24 військовополонених українських моряків Мосміськсуд відхилив апеляції. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

Адвокат повідомив, що моряки залишаються під вартою до кінця липня.

"Постанови Лефортовського районного суду, якими морякам були продовжені строки тримання під вартою до кінця липня, залишені без зміни, скарги захисту без задоволення. Термін надання владою РФ звіту перед Міжнародним трибуналом ООН з морського права про виконання його рішення закінчується 25 червня 2019 року", - нагадав адвокат.

Полозов заявив, що рішення трибуналу ООН не справило ніякого враження на суд в РФ. Як РБК-Україна раніше писало, Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків.

Раніше США заявили, що сподіваються на те, що РФ зможе домовитися з новою владою в Києві і звільнить українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

25 листопада 2018 року РФ захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. РФ захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими.

Рішення трибуналу ООН не справило жодного враження на суд в РФ, - адвокат Суд РФ відхилив апеляції чотирьох українських моряків
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