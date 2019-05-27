Суд в РФ отклонил апелляции 24 украинских моряков

Фото: военнопленные моряки (witter.com/ATR__Official)

Моряки остаются под стражей до конца июля

В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Адвокат сообщил, что моряки остаются под стражей до конца июля.

"Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года", - напомнил адвокат.

Полозов заявил, что решение трибунала ООН не произвело никакого впечатления на суд в РФ. Как РБК-Украина ранее писало, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков.

Ранее в США заявили, что надеются на то, что РФ сможет договориться с новой властью в Киеве и освободит украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.