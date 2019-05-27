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Рішення трибуналу ООН не справило жодного враження на суд в РФ, - адвокат

Новини » Політика    27.05.2019 - 16:52
Рішення трибуналу ООН не справило жодного враження на суд в РФ, - адвокат
Фото: суд над українськими моряками (twitter.com/bankomet)

Московський суд відхилив апеляції моряків і залишив їх під вартою

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який зобов'язав Росію звільнити українських моряків, "не справило жодного враження" на московський суд, який 27 травня залишив під арештом чотирьох українських моряків. Про це заявив російський адвокат Микола Полозов, повідомляє "Крим.Реалії".

Сьогодні московський суд відхилив апеляції ще чотирьох моряків і залишив їх під вартою.

"Наші адвокати, звісно, озвучували це (рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня, - ред.). Але жодного враження на суд це не справило. Тому що команди поки немає", - зазначив Полозов.

Нагадаємо, сьогодні в РФ суд має розглянути апеляції останньої четвірки українських моряків. 

Зазначимо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов'язав Російську Федерацію терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року. Натомість, у Росії заявили, що звільнювати моряків не будуть.

Раніше у США заявили, що сподіваються на те, що РФ зможе домовитися з новою владою в Києві і звільнить українських моряків, захоплених в Керченській протоці.

25 листопада 2018 року РФ захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. РФ захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими.

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