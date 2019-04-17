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Суд РФ залишив під вартою ще чотирьох українських моряків

Новини » Суспільство    17.04.2019 - 17:29
Суд РФ залишив під вартою ще чотирьох українських моряків
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Термін утримання під вартою продовжили Віктору Беспальченку, Владиславу Костишину, Володимиру Варімезу, Сергію Чулибі

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою ще чотирьом українським морякам. Їх залишили в СІЗО до 24 липня, передає "Громадське".

Утримання під вартою продовжили Віктору Беспальченку, Владиславу Костишину, Володимиру Варімезу, Сергію Чулибі.

Раніше суд продовжив термін утримання під вартою 7 українських моряків і представника СБУ до 24 липня. Денису Гриценку, В'ячеславу Зінченку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу продовжили запобіжний захід на три місяці. Також під вартою залишили Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова та Андрія Шевченка.

Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою чотирьох українських військовополонених моряків на три місяці. Термін утримання під вартою продовжили Роману Мокряку, Андрію Оприску, Євгену Семидоцькому, Сергію Цибізову.

Сторона звинувачення просила продовжити арешт, підкреслюючи необхідність отримання результатів експертиз. У свою чергу сторона захисту заявила, що українці є військовополоненими і повинні бути звільнені, причому сторона захисту заявила, що захоплення моряків було фактом агресії з боку РФ.

Українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки знаходяться в СІЗО на час проведення російського слідства.

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