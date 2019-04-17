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Суд в РФ оставил под стражей еще четырех украинских моряков

Новости » Общество    17.04.2019 - 17:29
Суд в РФ оставил под стражей еще четырех украинских моряков
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Срок содержания под стражей продлили Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулыбе

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам. Их оставили в СИЗО до 24 июля, передает "Громадське".

Содержание под стражей продлили Виктору Беспальченко, Владиславу Костишину, Владимиру Варимезу, Сергею Чулыбе.

Ранее суд продлил срок содержания под стражей 7 украинских моряков и представителя СБУ до 24 июля. Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу продлили меру пресечения на три месяца. Также под стражей оставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырех украинских военнопленных моряков на три месяца. Срок содержания под стражей продлили Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергею Цибизову.

Сторона обвинения просила продлить арест, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз. В свою очередь сторона защиты заявила, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, причем сторона защиты заявила, что захват моряков было фактом агрессии со стороны РФ.

Украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

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