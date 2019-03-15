Суд РФ призначив дебати у справі політв'язня Гриба

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Під час судового засідання Павлу Грибу викликали "швидку"

Північно-Кавказький окружний військовий суд Російської Федерації (РФ) призначив дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба на 21 і 22 березня 2019. Про це написав батько політв'язня Ігор Гриб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Він зазначив, що суд визначив 21 та 22 березня 2019 для проведення дебатів.

"Скоро вирок", - написав Ігор Гриб.

Він додав, що під час судового засідання Павлу викликали "швидку". Медики зробили йому укол, однак засідання не скасовували.

"Павла нудить, паморочиться в голові, але "суд" продовжує свою справу", - додав батько.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова на зустрічі з заступником голови місії Європейського союзу в Україні Аннікою Вальдеманн заявила, що досі не отримала відповіді від російської колеги Тетяни Москальковой з приводу можливості проведення термінової операції Павлу Грибу.

Також Денисова під час виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини заявила, що політв'язні Кремля Едем Бекіров і Павло Гриб "перебувають у вкрай важкому стані".