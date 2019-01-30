Суд роз'яснив українцям, як звернутися з позовом про уточнення списку виборців

Зокрема, позов про уточнення списку виборців подається до адмінсуду без сплати судового збору

Краснолиманский городской суд Донецкой области разъяснил украинцам, как обратиться с иском об уточнении списка избирателей, в том числе о включении или исключении из списка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Судебная власть Украины".

Так, в суде отметили, что согласно части 3 статьи 32 закона "О выборах президента Украины", каждый гражданин имеет право ознакомиться со списком избирателей в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии и проверить правильность внесенных в него сведений.

"Гражданин вправе обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию или непосредственно в орган ведения Государственного реестра избирателей или суд по местонахождению избирательного участка по поводу допущенных при составлении предварительного списка избирателей неправильностей, в том числе невключения, неправильного включения или исключения из списка избирателей его или других лиц, а также о наличии или отсутствии отметок о постоянной неспособности избирателя самостоятельно передвигаться", - говорится в сообщении.

Так, согласно статье 274 Кодекса административного судопроизводства, право обратиться с админиском об уточнении списка избирателей, в том числе о включении или исключении из списка себя лично или других лиц, имеет каждый, кто имеет право голоса на соответствующих выборах или референдуме.

Указано, что админдела по уточнению списка избирателей рассматривает местный общий суд как административный суд по местонахождению соответствующей комиссии.

"Исковое заявление об уточнении списка избирателей подается в административный суд без уплаты судебного сбора. Исковое заявление может быть подано не позднее чем за два дня до дня голосования. Суд при рассмотрении этого иска обращается в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей с запросом об уточнении сведений об избирателе", - разъяснили в суде.

Сообщается, что суд решает админдела по уточнению списка избирателей в двухдневный срок после поступления искового заявления, но не позднее чем за два дня до дня голосования, а если исковое заявление поступило за два дня до дня голосования, - немедленно.

"Решение административного суда о внесении изменений в списки избирателей выполняется немедленно. Обжалование решения административного суда о внесении изменений в списки избирателей не препятствует его исполнению. Обращаем ваше внимание, что суд рассматривает исковые заявления, поданные не позднее двухдневного срока до дня голосования. Последним днем, когда подается такой иск, является 29 марта 2019 года", - подчеркнули в суде.

Напомним, на 29 января документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о регистрации кандидатами на пост президента подали 46 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, Петр Порошенко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины 31 марта 2019 года.