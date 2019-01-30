Суд роз'яснив українцям, як звернутися з позовом про уточнення списку виборців

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Зокрема, позов про уточнення списку виборців подається до адмінсуду без сплати судового збору

Краснолиманський міський суд Донецької області роз'яснив українцям, як звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на портал "Судова влада України".

Так, у суді зазначили, що відповідно до частини 3 статті 32 закони "Про вибори президента України", кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

"Громадянин має право звернутися до відповідної дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися", - сказано у повідомленні.

Так, відповідно до статті 274 Кодексу адміністративного судочинства, право звернутися з адмінпозовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі.

Вказано, що адмінсправи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.

"Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. Суд при розгляді цього позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця", - роз'яснили у суді.

Повідомляється, що суд вирішує адмінсправи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.

"Рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно. Оскарження рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню. Звертаємо вашу увагу, що суд розглядає позовні заяви подані не пізніше дводенного строку до дня голосування. Останнім днем, коли подається такий позов є 29 березня 2019 року", - підкреслили у суді.

Нагадаємо, станом на 29 січня документи в Центральну виборчу комісію (ЦВК) про реєстрацію кандидатами на пост президента подали 46 осіб.

Як писало РБК-Україна раніше, Петро Порошенко офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента України 31 березня 2019 року.