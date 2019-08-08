Суд дозволив обшук у КМДА через будівництво ділянки кільцевої дороги

Фото: КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кримінальне провадження ґрунтується на матеріалах ТСН

Голосіївський районний суд Києва надав Національній поліції дозвіл на обшук у Департаменті економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (КМДА). Про це йдеться в рішенні суду від 24 липня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Рішення винесено за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні від 19 квітня 2019 року.

У ході досудового розслідування встановлено, на сайті ТСН було розміщено статтю із відповідним відеоматеріалом "Розслідування ТСН. Тижня: Хто стоїть за багатомільярдними розкраданнями у столиці". Згідно змісту вказаної статті та відеоматеріалу, під час виконання робіт з реконструкції двох кілометрів кільцевої дороги та розв`язки на вул. Богатирській у м. Києві на суму 325 млн грн у період 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого вартість будівництва зросла до 1 млрд 125 млн грн.

"В ході досудового розслідування даного кримінального провадження на місці проведення будівельних робіт проведено огляд місця події, внаслідок якого виявлено, що на даний час ніякі будівельні/підготовчі роботи не проводяться. Ділянка запланованого будівництва навіть не огороджена відповідними технічними будівельними засобами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки на митному посту аеропорту "Київ" (Жуляни).

Як повідомляло РБК-Україна 26 липня детективи НАБУ провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. Повідомлялося, що обшуки проходили у справі можливого скоєння кримінальних правопорушень главою і окремими суддями ОАСК.