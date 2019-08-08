Суд разрешил обыск в КГГА из-за строительства участка кольцевой дороги

Фото: КГГА (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уголовное производство основывается на материалах ТСН

Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции разрешение на обыск в Департаменте экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом говорится в решение суда от 24 июля 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Решение вынесено по ходатайству следователя в уголовном производстве от 19 апреля 2019 года.

В ходе досудебного расследования установлено, на сайте ТСН была размещена статья с соответствующим видеоматериалом "Расследование ТСН. Недели: Кто стоит за многомиллиардными хищениями в столице". Согласно содержанию указанной статьи и видеоматериалу, во время выполнения работ по реконструкции двух километров кольцевой дороги и развязки на уул. Богатырской в г. Киеве на сумму 325 млн грн в период 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость строительства возросла до 1 млрд 125 млн грн.

"В ходе досудебного расследования данного уголовного производства на месте проведения строительных работ произведен осмотр места происшествия, в результате которого выявлено, что в настоящее время никакие строительные/подготовительные работы не проводятся. Участок планируемого строительства даже не огражден соответствующими техническими строительными средствами", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски на таможенном посту аэропорта "Киев" (Жуляны).

Как сообщало РБК-Украина 26 июля детективы НАБУ провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете главы суда Павла Вовка. Сообщалось, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.