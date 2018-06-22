Насіров вимагає передати його справу на розгляд ВАКС

Насіров впевнений, що роботу ВАКС потрібно розпочати негайно

Колишній голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров хоче, щоб його справу першою розглядали в новому Вищому антикорупційному суді (ВАКС), роботу якого потрібно розпочати негайно. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

"Дискусію про доцільність запуску Антикорупційного суду давно треба завершувати: АКС повинен негайно розпочати роботу, оскільки є воля людей. Більше того, я вважаю було б добре, щоб моя надумана, політизована справа слухалася там, і першою", - зазначає Насіров.

Він додав, що не боїться розгляду своєї справи в суді, де на суддів не будуть тиснути.

"Як людина невинна, неодмінно виграю цей процес, але перемога саме в Антикорупційному суді додасть мені додаткових моральних і політичних дивідендів. Адже вирок нового, прозорого в Україні суду суспільством не буде піддаватися сумніву", - вважає екс-глава ДФС.

Нагадаємо, 7 червня Верховна рада прийняла закон "Про Вищий антикорупційний суд". Президентський законопроект у другому читанні та в цілому підтримали 315 народних депутатів. За закон проголосували більшість фракцій і депутатських груп за винятком "Опозиційного блоку" і "Радикальної партії Олега Ляшка".

Проте пізніше в підписаному і опублікованому законі виявили норму про те, що вироки по кримінальних справах, які вже направлені в суди першої інстанції, не підлягають перегляду в апеляційній палаті ВАКС. Апеляційні скарги по цих справах повинні розглядати апеляційні суди, навіть якщо Вищий антикорупційний суд до того часу вже запрацює.

Фактично, як пишуть ЗМІ, ця правка виводить з розгляду ВАКС всі нинішні резонансні справи щодо підозрюваних у корупції колишніх та чинних високопосадовців: екс-глави ДФС Романа Насірова, екс-депутата Миколи Мартиненка, фігурантів "газової справи", включаючи втікача депутата Олександра Онищенка, "бурштинових депутатів" Борислава Розенблата та Максима Полякова, мера Одеси Геннадія Труханова та його заступників і тд.