Суд розгляне продовження запобіжного заходу Мангеру у понеділок

Засідання призначене на 14:30

Шевченковский районный суд Киева сегодня, 4 марта, рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь суда Ольга Пивень.

Заседание назначено на 14:30.

"Заседание по продлению меры пресечения Мангеру назначено на сегодня на 14:30", - сказала она.

Впрочем, рассмотрение ходатайства об отстранении от должности Мангера не произошло из-за того, что судья заболел.

Как писало РБК-Украина, данное заседание было назначено на 10:00.

Отметим, сегодня на 17:10 также назначено заседание Киевского апелляционного суда, где будут рассматриваться апелляционные жалобы стороны защиты и стороны обвинения по делу Владислава Мангера.

Напомним, 3 марта сообщалось о том, что неизвестно, когда состоится заседание по продлению меры пресечения Владиславу Мангеру. Адвокат Мангера Александр Шадрин подчеркивал, что уведомлений о назначении заседания еще не было.

Как писало РБК-Украина ранее, государственное обвинение в деле Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, считает действия адвокатов подозреваемого преднамеренным затягиванием.