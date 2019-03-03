Суд досі не продовжив запобіжний захід Мангеру

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Завтра має відбутись засідання по відстороненню Мангера з посади

Наразі невідомо, коли відбудеться засідання по продовженню терміну запобіжного заходу Владислава Мангеру. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат Мангера Олександр Шадрін.

Він зазначив, що повідомлень про призначення засідання ще не було. Однак на 10 годину 4 березня призначене засідання по відстороненню Мангера від посади.

"Повідомлень не було по засіданню щодо продовження терміну запобіжного заходу. На 10.00 у Шевченківському суді засідання по відсторонення від посади Мангера. А на 17.10 апеляція", - розказав він.

За його словами, дія деяких покладених на Мангера обов'язків завершується сьогодні.

"Застава безстроковий запобіжний захід. Сьогодні о 24.00 закінчується дія обов‘язків деяких. Здати паспорти, носити браслет і т.п", - додав він.

Нагадаємо, обвинувачення у справі Мангера називає дії адвокатів "затягуванням". Сторона обвинувачення у справі Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, вважає дії адвокатів підозрюваного навмисним затягуванням.