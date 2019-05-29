Суд розгляне відсторонення Рожкової з посади заступниці голови НБУ

Окружний адміністративний суд міста Києва розгляне питання про заборону Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови Національного банку України. Про це повідомляє прес-служба суду.

Як зазначається в повідомленні, така дія може бути застосована у якості забезпечення позову народного депутата Юрія Савчука (фракція "Народний фронт") до розгляду справи по суті.

За даними суду, Савчук подав позов до голови НБУ Якова Смолія, його першого заступника Катерини Рожкової та Ради НБУ, третя особа -НБУ.

"Позивач просить суд визнати протиправними дії першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової щодо незаконного сприяння третім особам у сфері валютного регулювання і нагляду та зобов’язати її утриматись від таких дій", - йдеться в повідомленні.

Серед інших вимог позову - визнати протиправною бездіяльність голови НБУ Якова Смолія та Ради НБУ щодо не вчинення дій по звільненню Рожкової та зобов’язати їх це зробити.

Наразі вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження у справі, повідомили в суді.

Як повідомляло РБК-Україна, закон про Національний банк містить виключний перелік звільнення членів правління НБУ.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій 23 травня заявив, що він та члени його команди в центробанку не збираються йти у відставку.