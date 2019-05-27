В НБУ нагадали про підстави для звільнення голови центробанку

Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Не можна просто прийти і замінити голову Національного банку

Редакція закону про Національний банк від 2015 року місить обмежений перелік підстав для дострокового звільнення членів правління НБУ. Про це в ефірі телеканалу UA Перший сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона нагадала, що звільнення може відбутися за власним бажанням, за станом здоров'я і якщо зіпсована ділова репутація.

"Таким чином вмикається запобіжник, що при зміні влади, при зміні стратегії розвитку країни не можна просто прийти і замінити голову Національного банку", - сказала Рожкова.

Перший заступник голови НБУ зазначила. що цілі центрального банку країни не завжди співпадають з цілями політиків та урядовців, які залежні від політичних циклів та своїх передвиборчих гасел. Крім того, горизонт планування діяльності Національного банку зазвичай довший, ніж політичний цикл.

Нагадаємо, Верховна рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України 15 березня 2018 року терміном на сім років.

Голова НБУ Яків Смолій 23 травня заявив, що він та члени його команди в центробанку не збираються йти у відставку.