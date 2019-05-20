Суд розгляне апеляцію на вирок Януковича

Апеляційний суд міста Києва розгляне апеляцію на вирок екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт суду.

Таким чином, колегія суддів у складі Юрія Трясуна, Сергія Новова, Івана Мосендза, Олександра Журавля та Оксани Павленко почне розгляд скарги на вирок про державну зраду Віктора Януковича 13 червня о 10:00.

Нагадаємо, адвокат колишнього президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка. За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

Це рішення прокоментував Генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, в Україні Януковича чекає обвинувальний акт з організації розстрілів Майдану.

Відзначимо, в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та ведення агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці. Адвокати Януковича подали апеляційну скаргу на вирок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній президент України Віктор Янукович звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва з позовом, в якому просить притягнути до дисциплінарної відповідальності його державного адвоката Івана Ангеліна. Позивач просить суд визнати протиправним рішення ВКДКА від 29 березня, яким Ангеліну був повернутий статус адвоката.