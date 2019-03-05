Суд розглядає питання про відсторонення Мангера

Шевченківський райсуд розглядає питання про відсторонення від посади голови Херсонської облради

Шевченковский районный суд город Киева рассматривает вопрос об отстранении от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов относительно Мангера.

Сторона защиты просит суд заслушать показания фигуранта Сергея Торбина.

"Постановление следственного судьи о залоге является необоснованным в части залога. Прошу рассмотреть апелляционную жалобу, удовлетворить и принять решение", - сказала прокурор.

Прокурор возразила против ходатайства адвокатов.

"Считаю, что в удовлетворении ходатайства защиты надо отказать, поскольку УПК предусматривает в процессах по отстранению подозреваемых от должности только вызов свидетелей", - сказала прокурор Виктория Калита.

Напомним, сегодня на рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Вчера Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов в отношении Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит.