Суд просять заборонити Разумкову підписувати закон про ринок землі

Окружний адміністративний суд Києва просять заборонити голові Верховної ради Дмитру Разумкову вчиняти будь-які дії спрямовані на підписання закону про ринок землі. Про це повідомляє прес-служба суду.

До Окружного адмінсуду міста Києва надійшла відповідна заява про забезпечення позову до подання позовної заяви.

"Позивач просить ОАСК у порядку забезпечення позову заборонити голові Верховної ради та будь-кому із окремих депутатів та працівників апарату парламенту вчиняти будь-які спрямовані на підписання ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", прийнятого 31 березня, його направлення на підпис президентові та подальше офіційне опублікування закону", - вказано у повідомленні суду.

Зараз ОАСК вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Нагадаємо, в Раді зараз зареєстровано 13 проектів постанов про скасування законопроекту про ринок землі. До розгляду всіх цих постанов підписання законопроекту №2178-10 заблоковане для спікера ВР Дмитра Разумкова і відповідно для глави держави Володимира Зеленського.

Так, у ВР заблокували підписання законопроекту про ринок землі. Спочатку на сайті парламенту були опубліковані два проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П1.

Підкреслимо, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.