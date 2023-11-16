Суд продлил арест Коломойского

Суд решил продлить меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей. Возможность залога для него сохранили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Согласно решению суда, Коломойский будет находиться в следственном изоляторе еще по крайней мере до 2 января 2024 года, если не внесет залог в размере 3 миллиардов 891 миллиона гривен.

При этом адвокат подозреваемого заявил, что такая сумма слишком велика для олигарха. Он настаивал, что меру пресечения нужно изменить на домашний арест, поскольку Коломойскому необходимо лечение.

Дело Коломойского

Напомним, олигарха Игоря Коломойского подозревают в делах о мошенничестве и отмывании денег.

2 сентября его арестовали в результате решения Шевченковского районного суда. Олигарху также предоставили возможность внести залог в размере 509 млн гривен.

Уже 7 сентября правоохранители сообщили ему о подозрении в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка. А 15 сентября - в незаконном завладении средствами в размере 5,8 млрд гривен.

После этого суд решил пересмотреть меру пресечения - залог увеличили до 3 млрд 891 миллиона гривен.

Адвокаты несколько раз пытались оспорить такое решение суда, но безуспешно.