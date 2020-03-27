Суд продовжив обрання запобіжного заходу Кожарі

Фото: Леонід Кожара (facebook.com/kozhara)

Кожара підозрюється у вбивстві Сергія Старицького

Шевченківський районний суд Києва продовжив засідання у справі Леоніда Кожари (екс-міністра закордонних справ України), який підозрюється у вбивстві колишнього гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Трансляцію суду веде "Судова влада України".

Засідання розпочалося з виступу сторони обвинувачення, яка зачитує результати експертиз. На думку прокурорів, експертизи підтверджують версію навмисного вбивства.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні захист Кожари заявив, що його дружина причетна до випадкового вбивства екс-гендиректора "Інтера" Сергія Старицького. Зокрема, було зачитано її заяву про вчинення "випадкового злочину". У той же час адвокати не роз'яснили до кінця, в чому полягає причетність дружини Кожари. Відомо тільки, що перед смертю Старицький нібито взяв у руки нагородний пістолет господаря будинку, і вона намагалася відібрати у нього зброю.

Колишнього міністра закордонних справ затримали 25 березня. Старицький загинув від вогнепального поранення в будинку Кожари 21 лютого, спочатку справа розслідувалася як самогубство.