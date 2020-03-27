Суд продолжил избрание меры пресечения Кожаре

Фото: Леонид Кожара (facebook.com/kozhara)

Кожара подозревается в убийстве Сергея Старицкого

Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по делу Леонида Кожары (экс-министра иностранных дел Украины), который подозревается в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Трансляцию суда ведет "Судебная власть Украины".

Заседание началось с выступления стороны обвинения, которая зачитывает результаты экспертиз. По мнению прокуроров, экспертизы подтверждают версию умышленного убийства.

Напомним, на вчерашнем заседании защита Кожары заявила, что его супруга причастна к случайному убийству экс-гендиректора "Интера" Сергея Старицкого. В частности, было зачитано ее заявление о совершении "случайного преступления". В то же время адвокаты не разъяснили до конца, в чем заключается причастность жены Кожары. Известно только, что перед смертью Старицкий якобы взял в руки наградной пистолет хозяина дома, и она пыталась отобрать у него оружие.

Бывшего министра иностранных дел задержали 25 марта. Старицкий погиб от огнестрельного ранения в доме Кожары 21 февраля, изначально дело расследовалось как самоубийство.