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Розгляд справи Кожари відклали на завтра

Новини » Надзвичайні події     26.03.2020 - 18:40
Розгляд справи Кожари відклали на завтра
Фото: Леонід Кожара (facebook.com/kozhara)

Суд над Кожарою продовжиться завтра о 11:30

Шевченківський райсуд Києва відклав розгляд справи Леоніда Кожари на завтра, 27 березня. Про це оголосив головуючий суддя, передає кореспондент РБК-Україна.

Перенесення судового засідання з обрання запобіжного заходу колишньому міністру закордонних справ України пов'язане з проханням адвоката дати час на ознайомлення з результатами експертиз. Також суд має намір допитати завтра дружину Кожари Марину Козерод.

Зазначимо, Кожара підозрюється в умисному вбивстві колишнього генерального директора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького, з яким дружив протягом багатьох років. На сьогоднішньому засіданні суду захист Кожари зачитав заяву його дружини про причетність до вбивства Старицького. За її свідченнями, перед смертю Старицький взяв в руки нагородний пістолет Кожари, і Козерод намагалася відібрати зброю. На сьогоднішньому суді адвокати не розкрили до кінця, в чому проявляється її причетність.

Нагадаємо, Кожара був затриманий вчора співробітниками поліції Київської області. Резонансний інцидент, який спочатку розслідувався як самогубство, стався в лютому в будинку колишнього глави МЗС в селі Чайки під Києвом.

Суд просять арештувати Кожару
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