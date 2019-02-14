Суд продовжив обирати запобіжний захід Мангеру

Справу Мангера розглядають вже третій день

Шевченковский райсуд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В зале присутствует сам подозреваемый, его адвокаты, а также представители государственного обвинения. Дело рассматривают уже третий день.

Напомним, вчера заседание длилось до полуночи, после чего подозреваемый попросил получасовой перерыв, чтобы сделать себе укол от боли в спине.

РБК-Украина писало, что Мангер во время судебного заседания заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк организовал генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко. В СБУ эту информацию опровергли и считают виновным Мангера.

В СБУ не исключают, что целью обвинения "была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, который против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".

Прокуратура просит избрать Мангера меру пресечения в виде содержание под стражей до 3 марта без залога.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил неустановленным веществом управляющую делами исполкома городского совета и общественную активистку Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Через месяц общественная активистка умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

17 августа 2018 года задержаны двое граждан Украины, которые по версии следствия являются соучастниками организации покушения - Владимир Васянович и Сергей Торбин. Прокурор отметил, что на них как соучастников покушения на Гандзюк указывают показания других участников дела - Горбунова и Вишневского.