Суд продовжив тримання під вартою для Єфремова

Фото: Олександр Єфремов (УНІАН)

Строк тримання під вартою продовжено до 21 березня 2019

В Старобільському районному суді Луганської області вчора, 21 січня, відбулось чергове засідання у кримінальному провадженні щодо екс-голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сарган.

Єфремова звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України.

"В ході судового засідання прийнято рішення про продовження строку тримання під вартою зазначеної особи до 21 березня 2019 включно", - йдеться у повідомленні.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває.

Зазначимо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації, у пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також в сепаратизмі.

В кінці жовтня прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі про держзраду п'яти спільників Єфремова.

Як повідомляло РБК-Україна, в Швейцарії на рахунки, пов'язані з Єфремовим, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйонів швейцарських франків.