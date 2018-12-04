Суд продовжив арешт Єфремова ще на два місяці

Єфремову продовжили арешт до 31 січня
Старобільський районний суд Луганської області вчора, 3 грудня 2018 року, в ході засідання прийняв рішення про продовження запобіжного заходу екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді утримання під вартою до 31 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Єфремова Андрія Смирнова в Facebook.
"Старобільський районний суд в 14 раз продовжив утримання Олександра Єфремова під вартою до 31 січня 2019 року", - написав він.
Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації, у пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також в сепаратизмі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в жовтні суд Луганської області продовжив арешт Єфремова до 3 грудня.
Також повідомлялося, що в кінці жовтня прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі про держзраду п'яти спільників Єфремова.
Як повідомляло РБК-Україна, в Швейцарії на рахунки, пов'язані з Єфремовим, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйонів швейцарських франків.