Суд продовжив арешт Єфремова ще на два місяці

Фото: Олександр Єфремов (УНІАН)

Єфремову продовжили арешт до 31 січня

Старобільський районний суд Луганської області вчора, 3 грудня 2018 року, в ході засідання прийняв рішення про продовження запобіжного заходу екс-голові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у вигляді утримання під вартою до 31 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Єфремова Андрія Смирнова в Facebook.

"Старобільський районний суд в 14 раз продовжив утримання Олександра Єфремова під вартою до 31 січня 2019 року", - написав він.

Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської облдержадміністрації, у пособництві при захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області, а також в сепаратизмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в жовтні суд Луганської області продовжив арешт Єфремова до 3 грудня.

Також повідомлялося, що в кінці жовтня прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі про держзраду п'яти спільників Єфремова.

Як повідомляло РБК-Україна, в Швейцарії на рахунки, пов'язані з Єфремовим, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйонів швейцарських франків.