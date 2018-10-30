Прокуратура завершила розслідування у справі щодо держзради 5 спільників Єфремова

Фото: Олександр Єфремов (РБК-Україна, Віталій Носач)

Матеріали досудового розслідування 29 жовтня надали стороні захисту для ознайомлення

Прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі щодо державної зради п'яти спільників колишнього керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган.

Зокрема, 29 жовтня стороні захисту на підставі ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VII скликання Горохова С.О., голови Луганської обласної ради Голенка В.М., його першого заступника Харіна Є.М., Луганського міського голови Кравченка С.І. та його першого заступника Пілавова М.В., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що спільники екс-голови фракції ПР підозрюються у вчиненні у 2014 році на території Луганської області ряду кримінальних правопорушень, зокрема:

вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та держкордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів держвлади - Управління Служби безпеки України в Луганській області, з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

"29.10.2018 стороні захисту на підставі ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні буде скеровано до суду", - додала Сарган.

Нагадаємо, Старобільський райсуд Луганської області 5 жовтня продовжив арешт колишньому керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 3 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, у травні Старобільський райсуд провів засідання у справі Єфремова, на якому були розглянуті документи, надані стороною обвинувачення.