Прокуратура завершила розслідування у справі щодо держзради 5 спільників Єфремова

Матеріали досудового розслідування 29 жовтня надали стороні захисту для ознайомлення
Прокуратура завершила розслідування у кримінальній справі щодо державної зради п'яти спільників колишнього керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган.
Зокрема, 29 жовтня стороні захисту на підставі ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.
"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України VII скликання Горохова С.О., голови Луганської обласної ради Голенка В.М., його першого заступника Харіна Є.М., Луганського міського голови Кравченка С.І. та його першого заступника Пілавова М.В., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що спільники екс-голови фракції ПР підозрюються у вчиненні у 2014 році на території Луганської області ряду кримінальних правопорушень, зокрема:
"29.10.2018 стороні захисту на підставі ст. 290 КПК України відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Після завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні буде скеровано до суду", - додала Сарган.
Нагадаємо, Старобільський райсуд Луганської області 5 жовтня продовжив арешт колишньому керівнику фракції Партії регіонів Олександру Єфремову до 3 грудня.
Як писало РБК-Україна раніше, у травні Старобільський райсуд провів засідання у справі Єфремова, на якому були розглянуті документи, надані стороною обвинувачення.