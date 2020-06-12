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Суд продовжив розслідування справи Гандзюк до кінця липня

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 11:39
Суд продовжив розслідування справи Гандзюк до кінця липня
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Сьогодні суд розгляне зміна запобіжного заходу Мангеру

Суд продовжив розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк до 29 липня. Розслідування було продовжено у зв'язку з появою нових обставин у справі.

Про це заявив прокурор у справі Гандзюк Андрій Сенюк.

За його словами, відповідне рішення було прийняте Печерським районним судом Києва 11 червня. Сьогодні, 12 червня, суд розгляне клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу підозрюваному Володимиру Мангеру.

"У зв'язку з новими обставинами, що виникли, прокурором прийнято рішення про продовження попереднього розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. 11 червня воно було відновлено. 11 червня підозрюваному Мангер вручено клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на утримання під вартою без права на внесення застави. Сьогодні Печерський районний суд буде розглядати дане клопотання", - сказав Сенюк.

Також прокурор зазначив, що рішення про продовження розслідування відноситься і до іншого підозрюваному Олексію Левіну. При цьому деталі "нових обставин" обвинувачення не розкрило.

"Змінилися деякі обставини, ризики, які зобов'язують нас звернутися щодо зміни", - уточнив Сенюк.

Днем раніше, 11 червня, підозрюваний Мангер у відеозверненні заявив, що у справі Гандзюк з'явилися два нових свідка.

Нагадаємо, 27 квітня прокурори повідомили про завершення розслідування вбивства Гандзюк. При цьому активісти влаштували акцію протесту біля будівлі Офісу президента, а також під будинком генерального прокурора Ірини Венедиктової. Однією з вимог протестуючих було продовження слідства у справі Гандзюк.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що розслідування було завершено у зв'язку з тим, що у прокурора з'явилося достатньо підстав для складання обвинувального акта.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України розслідуванняКатерина ГандзюкСуд
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