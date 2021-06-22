Суд продовжив запобіжний захід Антоненку у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Він ще 2 місяці перебуватиме під домашнім арештом.
Про це на засіданні оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.
Продовжити запобіжний захід Антоненку на 60 діб просив прокурор.
"Суд ухвалив: клопотання прокурора - задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку", - сказала вона.
Водночас клопотання захисника про зміну запобіжного заходу іншій фігурантці справи - Юлії Кузьменко - залишили без задоволення.
Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох підозрюваних у виконанні вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар.
Нагадаємо, 30 квітня суд відпустив Антоненка під домашній арешт після понад 500 днів його перебування в СІЗО.