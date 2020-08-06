Суд змінив запобіжний захід Стерненку

Рішення прийнято 6 серпня
Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку на нічний домашній арешт до 21 вересня. Було відповідне клопотання прокурорів.
Про це повідомляє сам активіст у своєму Telegram-каналі.
Стерненко має перебувати вдома у період з 21:00 до 6:00 ранку.
Зазначимо, ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду клопотання Стерненка і його захисту про зміну запобіжного заходу.
Як писало РБК-Україна, одному з нападників на Стерненка скасували підозру.
Як повідомляло РБК-Україна, 15 червня Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів за місцем прописки - у військовій частині Одеси.
Пізніше Шевченківський районний суд Києва змінив місце відбування домашнього арешту на Київ.
Так, у червні під час обрання активісту запобіжного заходу під стінами суду відбулося кілька зіткнень, у результаті затримали п'ять активістів, а двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.