Суд змінив запобіжний захід Стерненку

Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку на нічний домашній арешт до 21 вересня. Було відповідне клопотання прокурорів.

Про це повідомляє сам активіст у своєму Telegram-каналі.

Стерненко має перебувати вдома у період з 21:00 до 6:00 ранку.

Зазначимо, ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду клопотання Стерненка і його захисту про зміну запобіжного заходу.

Як писало РБК-Україна, одному з нападників на Стерненка скасували підозру.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 червня Печерський районний суд обрав Стеренку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 днів за місцем прописки - у військовій частині Одеси.

Пізніше Шевченківський районний суд Києва змінив місце відбування домашнього арешту на Київ.

Так, у червні під час обрання активісту запобіжного заходу під стінами суду відбулося кілька зіткнень, у результаті затримали п'ять активістів, а двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.