Суд продовжив арешт шпигуну, який передавав Росії дані НАТО

Арешт продовжено до травня

Земельный суд Зальцбурга в Австрии продлил арест отставного полковника австрийской армии, которого подозревают в шпионаже с 1992 по 2018 годы на российскую военную разведку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В частности, суд своим решением оставил подозреваемого под стражей до 7 мая 2019 года.

Также указано, что прокуратура Зальцбурга продолжает расследование дела в закрытом режиме.

Отметим, предварительное решение о продлении ареста 70-летнего отставного полковника принималось в начале января этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-полковник австрийской армии передавал России в том числе информацию о НАТО. Отмечалось, что офицер во время службы в армии Австрии, которая поддерживает партнерские отношения с НАТО, периодически посещал семинары военного блока, а затем передавал полученную на них информацию в Москву.

Как писало РБК-Украина ранее, Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации.

Подчеркнем, канцлер Австрии Курц подчеркивал, что отношения России и ЕС не улучшатся, если подтвердится факт шпионажа бывшим австрийским полковником в пользу РФ.