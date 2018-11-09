Курц відреагував на затримання російського шпигуна в Австрії

Фото: Себастьян Курц (Reuters)

Канцлер вимагає відповіді від російської сторони

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що відносини Росії та Європейського союзу не покращаться, якщо підтвердиться факт шпигунства колишнім австрійським полковником на користь Російської Федерації. Про це він заявив журналістам 9 листопада у Відні, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

За його словами, колишній військовослужбовець міг "зливати" Москві інформацію протягом десятиліть. Справу мають передати під контроль прокуратури Австрії, а підозрюваного допитати.

"Якщо підозри підтвердяться, такі справи (розкриття російських шпигунів в Європі - ред.), то відносини між Росією та Європейським союзом не покращаться", - зазначив канцлер, додавши, що вимагає інформації від російської сторони.

Нагадаємо, що 9 листопада служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою у тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Він шпигував за Збройними силами Австрії та передавав документи Москві. Щодо нього порушили справу.

Унаслідок цього міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже скасувала свій візит до Москви, запланований на початок грудня.

Раніше австрійські ЗМІ писали про початок розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійську військову авіацію і артилерійські системи. Розвідник за свою роботу отримував 300 тисяч євро. Також ЗМІ писали, що за злочин, інкримінований екс-шпигуну, його можуть ув’язнити на два роки.