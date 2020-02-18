ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Апеляційний суд залишив Пашинського під домашнім арештом

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 16:59
Апеляційний суд залишив Пашинського під домашнім арештом
Фото: Сергій Пашинський (з відкритих джерел)

Суд продовжив арешт екс-нардепу до 27 березня

У вівторок, 18 вересня, Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього народного депутата України Сергія Пашинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського райсуду Києва від 28 січня 2020 року, яким було задоволено клопотання прокуратури. Рішенням суддів Пашинському продовжили строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 березня 2020 року.

Крім того, за результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

Нагадаємо, 7 жовтня минулого року Печерський районний суд Києва взяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського. наприкінці листопада Печерський райсуд продовжили арешт колишньому нардепу на 60 днів.

Раніше, 4 жовтня, Державне бюро розслідувань повідомило Пашинському про підозру. Колишньому нардепу кваліфікують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Інцидент стався 31 грудня 2016 року.

В Ізраїлі призначили дату розгляду справи проти Нетаньяху Суд арештував кримінального авторитета часів Януковича
Новини України Сергій Пашинськийдомашний арестСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся