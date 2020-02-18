Апеляційний суд залишив Пашинського під домашнім арештом

Фото: Сергій Пашинський (з відкритих джерел)

Суд продовжив арешт екс-нардепу до 27 березня

У вівторок, 18 вересня, Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього народного депутата України Сергія Пашинського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Як повідомляється, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського райсуду Києва від 28 січня 2020 року, яким було задоволено клопотання прокуратури. Рішенням суддів Пашинському продовжили строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 березня 2020 року.

Крім того, за результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення.

Нагадаємо, 7 жовтня минулого року Печерський районний суд Києва взяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського. наприкінці листопада Печерський райсуд продовжили арешт колишньому нардепу на 60 днів.

Раніше, 4 жовтня, Державне бюро розслідувань повідомило Пашинському про підозру. Колишньому нардепу кваліфікують умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння. Інцидент стався 31 грудня 2016 року.