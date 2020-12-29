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Суд продовжив арешт "луцького терориста" до лютого

Автор: Игорь Литвиненко

"Луцькому терористу" Максиму Кривошу продовжили строк дії запобіжного заходу. Він пробуде під вартою до 2 лютого.

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Відповідне рішення ухвалив суддя Луцького міськрайонного суду Волинській області Ігор Ясельський у вівторок, 29 грудня.

Кривоша підозрюють у захопленні заручників, терористичному акті, замах на життя співробітника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348, ч. 1 і 2 ст. 263, ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Максим Кривош вранці 21 липня у Луцьку захопив рейсовий автобус з пасажирами. У заручниках опинилися 13 осіб. Його вдалося затримати близько 22:00. Всі захоплені громадяни були звільнені.

Раніше повідомлялося, що "луцький терорист" до захоплення автобуса із заручниками вже знаходився під наглядом правоохоронних органів.

Також РБК-Україна писало, що в кінці листопада Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив Кривоша в психіатричну лікарню. У нього виявили певні розлади психіки.

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