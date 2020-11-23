ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Луцького терориста" відправили до психлікарні

Луцьк, Понеділок 23 листопада 2020 10:49
"Луцького терориста" відправили до психлікарні
Фото: Максим Кривош (скрін відео ТРК Аверс)
Автор: Олег Черниш

Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню "луцького терориста" Максима Кривоша (Плохого). Він у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.
Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію.
Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 липня суд взяв під варту "луцького терориста" на два місяці.

Нагадаємо, Служба безпеки України призначила 30 експертиз у справі про захоплення заручників у Луцьку

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Луцьктеррористы

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся