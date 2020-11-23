"Луцького терориста" відправили до психлікарні

Фото: Максим Кривош (скрін відео ТРК Аверс)

Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню "луцького терориста" Максима Кривоша (Плохого). Він у липні захопив автобус з пасажирами в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

З огляду на це суд вирішив помістити "терориста" у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.

Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію.

Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 липня суд взяв під варту "луцького терориста" на два місяці.

Нагадаємо, Служба безпеки України призначила 30 експертиз у справі про захоплення заручників у Луцьку