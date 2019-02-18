Суд продовжив арешт екс-міністру" охорони здоров'я Криму Михальчевскому

Фото: Петро Міхальчевський (УНІАН)

Суд залишив Михальчевского в СІЗО до 18 квітня

Дніпровський районний суд Києва сьогодні, 18 лютого, продовжив на 2 місяці арешт екс-міністра охорони здоров'я Криму Петру Михальчевскому, обвинуваченому у держзраді і сепаратизмі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, на судовому засіданні питання про продовження арешту підняла головуюча суддя Мирослава Марченко.

У відповідь адвокат Валентин Рибін, який захищає Михальчевского, подав клопотання про відвід суддів. Він обґрунтував необхідність таких заходів тим, що суддівська колегія, на його думку, продемонструвала упередженість, коли підняла питання продовження арешту замість прокурора. Заслухавши захисника, судді відхилили його клопотання про свій відвід.

Повідомляється, що з питання про продовження запобіжного заходу Михальчевскому прокурор Роман Мурачев попросив залишити обвинуваченого в СІЗО.

Він заявив, що продовжити арешт необхідно, оскільки звинувачення на адресу екс-міністра є обґрунтованими.

Адвокат Рибін подав альтернативне клопотання і попросив перевести його клієнта під домашній арешт. Він мотивував його тим, що свідчення свідків та розглянуті матеріали справи не підтверджують провину його клієнта. Сам Міхальчевський також попросив відпустити його під домашній арешт і серед іншого заявив, що в СІЗО йому не надають належну медичну допомогу".

Суддя Марченко в результаті відхилила клопотання захисту і залишила Михальчевского в СІЗО до 18 квітня. Вона зачитала тільки резолютивну частину рішення, тому на підставі чого воно було прийнято, поки невідомо. Повний текст рішення буде зачитуватися пізніше.

Нагадаємо, 8 січня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Михальчевскому у вигляді утримання під вартою строком на один місяць.

При цьому на суді по справі Михальчевского 8 січня 2018 року представники обвинувачення наполягали на його арешт на 60 діб.

2 лютого суд продовжив арешт "колишньому міністрові охорони здоров'я" окупованого Криму Петру Михальчевскому на один місяць.

Як відомо, на початку січня співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування у Києві Михальчевского. 10 червня 2014 року Міхальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням. Російський глава Криму Сергій Аксьонов тоді стверджував, що змусив Михальчевского подати у відставку, щоб його не звільняли "за статтею".