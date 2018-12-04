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Суд продлил арест Ефремова еще на два месяца

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 11:38
Суд продлил арест Ефремова еще на два месяца
Фото: Александр Ефремов (УНИАН)

Ефремову продлили арест до 31 января

Старобельский районный суд Луганской области вчера, 3 декабря 2018 года, в ходе заседания принял решение о продлении меры пресечения экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову в виде содержания под стражей до 31 января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Ефремова Андрея Смирнова в Facebook.

"Старобельский районный суд в 14 раз продлил содержание Александру Ефремову под стражей до 31 января 2019 года", - написал он.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской облгосадминистрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также в сепаратизме.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре суд Луганской области продлил арест Ефремову до 3 декабря.

Также сообщалось, что в конце октября прокуратура завершила расследование по уголовному делу о госизмене пяти сообщников Ефремова.

Как писало РБК-Украина, в Швейцарии на счета, связанные с Ефремовым, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков.

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