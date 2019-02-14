Суд продовжив арешт 5 екс-"беркутівцям"

Наступне засідання відбудеться 5 березня об 11.30

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения пяти экс-"беркутовцам": Сергею Зинченко, Павлу Аброськину, Александру Маринченку, Сергею Тамтуре и Олегу Янишевскому. Соответствующее решение в зале Святошинского суда вынес судья Сергей Дячук, передает РБК-Украина.

Он сообщил, что суд постановил удовлетворить ходатайство обвинения о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых сроком на 60 суток.

Следующее заседание по делу против пяти экс- "беркутовцев" состоится 5 марта в 11.30.

Адвокаты обвиняемых заявили, что в отношении подзащитных применяется яко бы "дискриминационная политика". Адвокат Александр Горошинский обвинил Генпрокурора в дискриминационных действиях в отношении пяти обвиняемых.

Отметим, в Святошинском суде Киева ранее утвердили список свидетелей, которые будут допрошены по делу экс-”беркутовцев”.

Ранее прокуроры ходатайствовали о допросе 93 свидетелей. Председательствующий по делу судья Сергей Дячук отметил, что если в процессе допроса возникнет необходимость допросить этих свидетелей, то суд может принять такое решение.

Таким образом, суд выделил на допрос свидетелей обвинения три месяца, в то же время, подчеркнув, что этот срок также не является таким, который нельзя будет продлить в случае необходимости.

Кроме того, в суде будет допрошено троих свидетелей под вымышленными фамилиями Федоренко, Сидоров и Петренко. Против их допроса выступили адвокаты экс-”беркутовцев” заявив, что нет оснований скрывать этих свидетелей.

Напомним, сегодня в суде свидетель рассказал об обстоятельства смерти Александра Щербанюка.