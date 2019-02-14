Свідок по справі екс-”беркутівців розказав про обставини смерті героя Небесної сотні

Фото: вшанування пам'яті героя Небесної сотні Олександра Щербанюка (molbuk ua)

Свідок Корнійчук Віктор був учасником подій лютого у 2014 році і свідком смерті героя Небесної Сотні Щербанюка

У Святошинському райсуді Києва сьогодні, 14 лютого, у справі проти п'яти екс- "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, свідок розказав про обставини смерті Щербанюка Олександра. Відповідну заяву свідок Корнійчук Віктор зробив в ході судовго засідання, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, свідок Корнійчук Віктор був учасником подій лютого у 2014 році і свідком смерті героя Небесної Сотні Щербанюка.

Щербанюк Олександр був мешканцем міста Чернівців. Загинув від кулі снайпера в Києві на вулиці Інститутській зі сторони "Жовтневого палацу" під час розстрілу протестувальників.

"Був очевидцем того, як Щербанюк отримав поранення. Ми йшли спокійно, нікого не чіпали і по нас почали стріляти. Тоді поранили хлопця молодого. Коли ми підійшли йому допомогти - почали по нас стріляти. І в цей момент Щербанюка поранили. Ми приїхали з ним на Майдан 5 лютого. Чому вийшли? Щоб змінити щось в країні і попали на такий опір", - розказав свідок.

За його словами, Щербанюк впав, тому свідок зрозумів що він помер.

"Йому куля попала в серце. А друга куля його поранила лише. Він впав вліво в бік від мене. Перед нами по алеї після цього були хлопці, чоловік 10. У протистояннях з силовиками я участі не брав. Ми коли прийшли на Інститутську, то двоє чоловік в чорній формі з жовтими пов’язками бігли вверх по Інститутській. Тепер я вже знаю, хто тоді стріляв", - додав свідок.

Також сьогодні заслухали ще одного свідка, який до Майдану почав займатися громадським активізмом.

"Незадовго до початку Майдану в Харкові я організовував акції протесту та займався громадським активізмом. Вже 5 років пройшло. Майдан тривав приблизно три місяці. Від одної форми громадського супротиву до іншої. Це не є щось одне. Все почалось із вбивста Нігояна, тоді активісти зрозуміли, що їх будуть вбивати", - розказав свідок Олександр.

"Моя суб’єктивна точка зору полягає в тому, що нас би зупинив перехід працівників міліції на сторону протестувальників", - сказав він.

Нагадаємо, 11 жовтня у Святошинському райсуді Києва дослідили 123 епізоди по потерпілим у справі проти п'яти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності. У суді виклали докази того, що активіст убитий зі сторони, де стояла чорна рота "Беркуту".