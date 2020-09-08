Суд визнав незаконними дії "Нафтогаз-Тепло" у Львівській області

Окружний адміністративний суд Києва визнав призначення управителем компанії "Нафтогаз-Тепло" незаконним. Мова йде про управління двома арештованими ТЕЦ на Львівщині.

Про це йдеться у рішенні суду, копію якого опублікував "Апостроф".

Згідно з рішення суду, суддя задовільнив клопотання про визнання призначення дочірньої компанії НАК "Нафтогаз" управителем незаконним, у зв’язку з тим, що призначення відбувалося поза конкурсом і фактично протирічило закону про АРМУ.

За словами директора компанії "Енергія-Новояворовськ" Андрія Гнатуша, оскільки "Нафтогаз-Тепло" не має права власності на ці активи, тому в "Нафтогазі" й ініціювали продаж цих активів через СЕТАМ.

Втім, ініціювати продаж через СЕТАМ двох ТЕЦ можна тільки після рішення суду про конфіскацію, яка відповідно до вимог ч.9 ст.100 КПК України приймається судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Зараз судом не закінчений розгляд кримінального провадження, що унеможливлює прийняття даного рішення.