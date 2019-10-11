Суд визнав незаконним виключення Богдана списку партії Порошенко

Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

Богдан балотувався в Раду за списками "БПП" в 2014 році

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення Центральної виборчої комісії, яка в 2016 році виключила нинішнього главу Офісу президента Андрія Богдана з списку партії "Блок Петра Порошенка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.

Повідомляється, що на виборах у Верховну раду в 2014 році Андрій Богдан балотувався за партійними списками "БПП" під номером 74. Тоді в Раду пройшли 64 людини за списками "БПП".

У березні 2016 року був прийнятий закон, що дозволяє лідерам партій виключати кандидатів у депутати з виборчих списків вже після виборів. Через місяць "БПП" виключили Богдана зі списку як людину, яка не бере участь у партійній діяльності. ЦВК прийняла відповідну постанову.

Конституційний суд скасував відповідний закон, і Богдан зажадав від ЦВК відновити його в партійному списку. Комісія відмовила у задоволенні вимог Богдана, пославшись на відсутність необхідного механізму.

Андрій Богдан подав в Окружний адмінсуд заяву в 2018 році. 7 жовтня 2019 року суд постановив визнати незаконним і скасувати постанову ЦВК, а також визнати протиправною бездіяльність комісії в частині відновлення його у списку "БПП".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує звільняти Андрія Богдана, так як немає доказів порушення закону з боку голови Офісу президента. Також Зеленський зазначив, що Богдан - професійна людина.