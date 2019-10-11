Суд признал незаконным исключение Богдана из списка партии Порошенко

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан баллотировался в Раду по спискам "БПП" в 2014 году

Окружной административный суд Киева признал незаконным решение Центральной избирательной комиссии, которая в 2016 году исключила нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана из списка партии "Блок Петра Порошенко". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение суда.

Сообщается, что на выборах в Верховную раду в 2014 году Андрей Богдан баллотировался по партийным спискам "БПП" под 74 номером. Тогда в Раду прошли 64 человека по спискам "БПП".

В марте 2016 года был принят закон, позволяющий лидерам партий исключать кандидатов в депутаты из избирательных списков уже после выборов. Спустя месяц "БПП" исключили Богдана из списка как человека, который не участвует в партийной деятельности. ЦИК принял соответствующее постановление.

Конституционный суд отменил соответствующий закон, и Богдан потребовал от ЦИК восстановить его в партийном списке. Комиссия отказала в удовлетворении требований Богдана, сославшись на отсутствие необходимого механизма.

Андрей Богдан подал в Окружной админсуд заявление в 2018 году. 7 октября 2019 года суд постановил признать незаконным и отменить постановление ЦИК, а также признать противоправной бездеятельность комиссии в части восстановления его в списке "БПП".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует увольнять Андрея Богдана, так как нет доказательств нарушения закона со стороны главы Офиса президента. Также Зеленский отметил, что Богдан - профессиональный человек.