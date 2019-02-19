ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд призупинив підвищення тарифів на проїзд у Харкові

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 23:30
Суд призупинив підвищення тарифів на проїзд у Харкові
Фото: акція проти підвищення тарифів у Харкові (з відкритих джерел)

Позов проти міської влади подала громадська організація

Харківський окружний адміністративний суд у вівторок, 19 лютого, ухвалив рішення про призупинення дії рішення виконкому міської ради Харкова про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення активістів у Facebook.

Відповідний позов проти міської влади подала громадська організація "Харківський антикорупційний центр".

Суд зупинив рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в метро до 8 гривень і в трамваях і тролейбусах - до 6 гривень.

Активісти відзначають, що з моменту оголошення рішення 19 лютого на час розгляду справи за цим позовом вартість проїзду в метро Харкова знову становитиме 5 гривень, у трамваях і тролейбусах - 4 гривні.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку.

 

 

Опубліковано Харківський антикорупційний центр Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Зазначимо, з 7 лютого проїзд у харківському метрополітені подорожчав до 8 грн, у міському електротранспорті - до 6 грн.

Нагадаємо, 10 лютого в Харкові пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд у метрополітені та міському наземному електротранспорті.

У Харкові мінували метро і суд
Новини України ХарківпроездСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся