Суд призупинив підвищення тарифів на проїзд у Харкові

Фото: акція проти підвищення тарифів у Харкові (з відкритих джерел)

Позов проти міської влади подала громадська організація

Харківський окружний адміністративний суд у вівторок, 19 лютого, ухвалив рішення про призупинення дії рішення виконкому міської ради Харкова про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення активістів у Facebook.

Відповідний позов проти міської влади подала громадська організація "Харківський антикорупційний центр".

Суд зупинив рішення виконкому про підвищення вартості проїзду в метро до 8 гривень і в трамваях і тролейбусах - до 6 гривень.

Активісти відзначають, що з моменту оголошення рішення 19 лютого на час розгляду справи за цим позовом вартість проїзду в метро Харкова знову становитиме 5 гривень, у трамваях і тролейбусах - 4 гривні.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Опубліковано Харківський антикорупційний центр Вівторок, 19 лютого 2019 р.

Зазначимо, з 7 лютого проїзд у харківському метрополітені подорожчав до 8 грн, у міському електротранспорті - до 6 грн.

Нагадаємо, 10 лютого в Харкові пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд у метрополітені та міському наземному електротранспорті.