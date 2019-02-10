У Харкові пройшов мітинг чeрeз підвищення вартості проїзду

Фото: мітинг у Харкові （з відкритих джeрeл）

7 лютого проїзд в метро Харкова подорожчав до 8 гривень

У Харкові проходить акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд у метрополітені та міському наземному електротранспорті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, близько 250 громадян зібралися на площі Конституції в центрі Харкова.

Люди тримають національні прапори, символіку кількох громадських організацій, а також транспаранти з написами: "Гепа! Метро по 8 грн. Останній термін?", "Господарник скінчився: метро Харкова - 8 грн, метро Дніпра - 4 грн".

Учасники акції протесту заявляють, що підвищення тарифів було економічно необґрунтованим. Крім того, на думку мітингувальників, були порушені всі можливі процедури узгодження та підняття тарифу на проїзд.

За словами екс-депутата Харківської міськради Дмитра Мариніна, організаторами та учасниками акції є активісти ГО "Євромайдан Харків", "Національного корпусу", "Антикорупційного блоку учасників АТО" і т. п.

Маринін наголосив, що Антимонопольний комітет України вже почав з'ясування обставин і правомірність підняття вартості проїзду в харківському електротранспорті.

Екс-депутат підкреслив, що на діяльності метрополітену величезні прибутки отримує КП "Підземне місто", яке заробляє на рекламі, оренді торгових приміщень і т. п. "Ми вимагаємо увійти в законне русло. Призупинити рішення про підвищення тарифу, тому що були порушені процедури. Швидше за все, ми будемо подавати в суд, щоб призупинити рішення виконкому, - підкреслив він. - Часи змінюються, і я думаю, що ми доб'ємося свого".

У свою чергу голова Національного корпусу в Харкові Костянтин Немічев зазначив, що підвищення тарифу жодним чином не покращує якість обслуговування харків'ян, а також не тягне за собою відкриття нових станцій. Активіст переконаний у тому, що міська влада повинна скасувати підвищення.

Депутат Харківської міської ради, член ГО "Харківський антикорупційний центр" Ігор Черняк, виступаючи на мітингу, наголосив, що збитки харківського метрополітену в минулому році склали близько 160 млн грн.

За словами депутата, при цьому КП "Харківський метрополітен" могло б заробляти, однак доходи йдуть на рахунки іншого підприємства, близько 120 млн грн від реклами. До того ж, за відомостями Черняка, на непрозорих закупівлях метрополітен щорічно втрачає до 150-200 млн грн.

"Збитки перекладаються на пасажирів, на харків'ян. На наступному тижні "Харківський антикорупційний центр" і я, як громадянин, будемо звертатися в Окружний адміністративний суд. Будемо вимагати скасування рішення виконкому і в якості забезпечення позову зупинення рішення про підняття вартості", - сказав Черняк.

Як відомо, проїзд у харківському метрополітені з 7 лютого подорожчав до 8 грн, у міському електротранспорті - до 6 грн.