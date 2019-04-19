Суд ухвалив ще одне рішення щодо ПриватБанку на користь Коломойського

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня ухвалив чергове рішення щодо процедури націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

За даними прес-служби, суд повністю задовільнив позов підконтрольної колишньому акціонеру "ПриватБанку" Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Зокрема, задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016, яким визначено перелік пов'язаних з "ПриватБанком" фізичних та юридичних осіб.

Як зазначили в прес-службі, саме це рішення НБУ є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участі держави. У ході цього процесу було проведено процедуру "bail-in", що полягає в обміні коштів пов'язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України.

"Національний банк занепокоєний якістю та результатами розгляду судових справ в Україні, що можуть призвести до втрат коштів платників податків та ризиків для банківської та фінансової стабільності країни. Це може призвести до того, що у пов’язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку осіб з’являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації. Рішення суду поки не набрало законної сили та, безумовно, найближчим часом буде оскаржене нами в апеляційному порядку", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Яка повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.