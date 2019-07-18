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У Росії завели справу на лідера "ОУН" Коханівського

Новини » Політика    18.07.2019 - 10:36
У Росії завели справу на лідера "ОУН" Коханівського
Фото: Микола Коханівський (facebook com)

РФ звинувачує його у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності з використанням Інтернету"

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії відкрило кримінальне провадження стосовно громадянина України Миколи Коханівського, який очолює Добровольчий рух "Організації українських націоналістів". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт російського Слідкому.

РФ звинувачує його у публічних закликах до "здійснення терористичної діяльності з використанням Інтернету" (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). За даними СК РФ, 18 лютого 2018 року учасники "ОУН" та інших українських націоналістичних організацій "під керівництвом Миколи Коханівського напали на будівлю Російського центру науки й культури, закидали камінням фасад будівлі дипломатичної установи, розбили вікна, двері, завдали великої матеріальної шкоди, порушили режим роботи російського установи".

Крім того, у Слідкомі заявляють, що по цій справі "на адресу компетентних органів України скеровано запити про правову допомогу для детального встановлення всіх обставин події, однак допомога російському слідству не надається". Там вважають це доказом того, що київська влада "покровительствує агресивно налаштованим українським націоналістичним угрупованням".

Нагадаємо, раніше Головне управлінням Слідчого комітету Російської Федерації порушило кримінальну справу стосовно старшого слідчого Служби безпеки України в Одеській області Олександра Губського та заступника військового прокурора Південного регіону України Романа Мрочко.

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