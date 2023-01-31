Суд объяснил, почему Лозинского отправили под домашний арест, хотя САП просила под стражу

Суд, в ходе которого судья должен был зачитать текст решения, должен был состояться в 17:00, но в результате начался только в 21:30. Следователь судья Шкодин, зачитывая решение, пояснил, что органы досудебного расследования довели возможную причастность Лозинского к совершению преступления, а также риски, в связи с которыми ходатайствовали о содержании под стражей как мера пресечения.

Однако следственные органы, по мнению судьи, не довели до суда реальное состояние Лозинского, из-за чего суд не может определить 50 миллионов как умеренный залог, который подозреваемый может выплатить.

"Невозможность прокурора довести до следственного судьи действительное актуальное имущественное состояние подозреваемого, открыто проявленное им нежелание опровергнуть утверждение защиты по поводу недостоверности предоставленных органу суда ведомостей, лишает судью возможности объективно оценить целесообразность меры пресечения и определить размер залога, который является умеренным для лица и не приведет к невозможности его внесения и превратится в безальтернативное заключение", - заявил Шкодин.

В комментарии РБК-Украина прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко отметил, что не согласен с решением судьи и считает его необоснованным.

" Доказанность или недоказанность в определенной части размера имущественного состояния подозреваемого, возможно, и может служить доказательством непомерности применения залога, но не в нашем случае. Потому что, соответственно требованиям УПК Украины, закон не возлагает обязанность оплатить залог именно на подозреваемого. Оплатить залог могут и члены его семьи, и близкие родственники, в том числе и, возможно, даже другие лица, фигуранты нашего уголовного производства" , - отметил Омельченко.

При этом он добавил, что судья согласился и с рисками, и с доказательствами возможной причастности Лозинского к преступлению. Поэтому в САП намерены подать апелляцию об изменении меры пресечения.

Дело Лозинского