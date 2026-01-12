ua en ru
Октябрьский дворец требуют вернуть в государственную собственность: что известно

Понедельник 12 января 2026 22:37
Октябрьский дворец требуют вернуть в государственную собственность: что известно Фото: Международный центр культуры и искусств (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Веремеева

Киевская городская прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть в государственную собственность здание Международного центра культуры и искусств в центре столицы - бывший Октябрьский дворец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Что требует прокуратура

Как отмечают в прокуратуре, здание, расположенное на аллее Героев Небесной Сотни, 1, имеет статус памятника национального значения и включено в закон о перечне объектов культурного наследия, не подлежащих приватизации. Согласно закону, она может находиться исключительно в государственной собственности.

Несмотря на это, Федерация профессиональных союзов Украины зарегистрировала за собой право собственности на бывший Октябрьский дворец, что, по мнению прокуратуры, противоречит действующему законодательству.

В ведомстве также отмечают, что владелец не обеспечил надлежащего сохранения памятника. В частности, охранный договор на объект был заключен только в 2025 году - и то во исполнение решения суда, принятого по иску прокурора.

Когда будут рассматривать дело

Киевская городская прокуратура подала иск в Хозяйственный суд города Киева с требованием вернуть здание государству в лице Фонда государственного имущества Украины.

Суд уже открыл производство по делу. Подготовительное судебное заседание назначено на 2 марта 2026 года.

Историческая ценность здания

Бывший Октябрьский дворец построили в 1838-1842 годах по проекту архитектора Викентия Беретти как корпус Киевского института благородных девиц. В разные периоды там размещались государственные учреждения. В этих стенах происходили расстрелы украинской интеллигенции во времена НКВД, а во время Второй мировой войны здание использовало гестапо. В 1979 году объект получил статус памятника национального значения.

Напомним, в июле 2025 года Международный центр культуры и искусств в Киеве (бывший Октябрьский дворец) передали в управление компании "Комбинат плюс", владельцем которой является основатель Atlas Festival Дмитрий Сидоренко. Он объяснил условия управления, заявил, что почти все доходы будут идти в госбюджет, опроверг слухи о мизерных выплатах государству и анонсировал изменения в работе МЦКИ. В АРМА подтвердили законность и прозрачность конкурса и отметили, что все запланированные мероприятия во дворце состоятся по графику.

