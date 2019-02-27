До суду надійшло клопотання про продовження обов'язків Мангера

Судове засідання призначено на 28 лютого

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Владислава Мангера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что на рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на Мангера подозреваемого в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 27 ("Виды соучастия"), п. п. 4, 6, 11, 12 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Судебное заседание назначено на 28 февраля 2019 года в 14:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева по адресу: города Киев, Дегтяревская, 31-А (зал судебных заседаний №1).

Напомним, генпрокуратура 19 февраля подала апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения председателю Херсонской областной рады Владислава Мангера.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. По версии следствия, он причастен к заказному убийству с особой жестокостью.