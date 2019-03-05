До суду надійшло клопотання про відсторонення Мангера

Судове засідання по розгляду клопотання призначено на сьогодні

На рассмотрение в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об отстранении от должности председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что судебное заседание по рассмотрению вышеупомянутого ходатайства назначено на 13:30 5 марта в помещении Шевченковского районного суда Киева.

Напомним, вчера Киевский апелляционный суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы прокуроров и адвокатов в отношении Владислава Мангера. В частности, суд принял постановление следственного судьи Шевченковского суда от 15 февраля с определением залога 2,5 млн гривен оставить без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов и прокуроров оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонской областной рады Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. После объявления решения подозреваемого отвезли в СИЗО.

РБК-Украина писало, что 15 февраля за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он вышел из СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием.